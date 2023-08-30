Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
Magazin Haberleri
'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü oyuncu Melis Sezen Kenan Doğulu'nun şarkısıyla kendinden geçti. Güzel oyuncu göbek dansıyla hayran bıraktı.
Sosyal medya hesabından yayaınladığı dans videolarıyla gündeme gelen Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde yaptığı göbek dansıyla gören herkesi hayran bıraktı. Güzel oyuncunun kıvraklığı ise dikkatlerden kaçmadı.
Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Melis Sezen de vardı.
Ünlü şarkıcının sevilen parçalarıyla kendinden geçen Melis Sezen kendini tutamayıp dans etmeye başladı. Sevgilisi olduğu düşünülen kişinin karşısına geçip kıvrak dans sergileyen güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı.
Haberler.com - Magazin