Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim - Haberler

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Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Nez, konuk olduğu bir programda cinsel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Açık ilişki yaşamaya sıcak baktığını söyleyen Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerin sinema salonu ve özel jeti olduğunu söyledi.

"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, Cake Mosq isimli YouTube kanalında yayınlanan 'Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen' programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, cinsellikle ilgili soruları da yanıtladı.

"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı, yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

"ÖZEL JETİMDE İLİŞKİYE GİRDİM"

Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri anlattı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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