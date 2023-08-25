Şarkıcı Hakan Peker, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacak

Hakan Peker, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde annesinden memleketi Safranbolu'dan belediye başkanlığına aday olacak. İlçeye kültür sanat adına çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Peker, partilerden teklif geldiğini ancak henüz karar veremediği ve bağımsız olabileceğini söyledi.

Bir Efsane, Ateşini Yolla, İlla ki, Karam ve Kelimeler Yetmez gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 62 yaşındaki Hakan Peker, siyasete atılıyor. Sanatçı, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde annesinin memleketi Safranbolu'ndan belediye başkanı adayı olacak.

"KONU SAFRANBOLU OLUNCA HAREKETE GEÇMEK İSTEDİM"

Adaylık kararıyla ilgili Show Haber'e konuşan Hakan Peker, Unesco'nun tarihi miras kenti o anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Kendimi şanslı görüyorum ve iddialıyım. Bugüne kadar benim yaşadıklarım, vizyonum, gördüğüm yerler, o kadar güzel şeyler var ki...Bunları çok rahat aktarabileceğimi düşünüyorum. Belediye başkanı olmak gibi bir niyetim de yoktu açıkçası fakat Safranbolu olunca konu harekete geçmem gerektiğini düşündüm" dedi.

"MEVZUAT İZİN VERDİKÇE MÜZİĞİMİ DEVAM ETTİREBİLİRİM"

Neden Safranbolu'yu tercih ettiğini de anlatan Hakan Peker, "Anne tarafından oralıyım, benim vatanım" derken seçim vaatlerinin başında şehre 30-40 milyon turist getirmek olduğunu söyledi. Şehri popüler yapmak istediğini söyleyen sanatçı, "Ne kadar çok popüler yaparsak Safranbolu'yu o kadar çok canlılık gelecektir ve orası Karadeniz'in incisi haline gelecektir. Konserler verebilirim, mevzuat izin verdikçe sanatımı ve müziğimi devam ettirebilirim" ifadelerini kullandı.

Adaylık için herhangi bir partiyle görüşmediğini ancak teklifler olduğunu belirten Hakan Peker, bağımsız aday olabileceğini de sözlerine ekledi.