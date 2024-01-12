Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım

Şarkıları ve yorumlarıyla sıkça adından söz ettiren başarılı şarkıcı Altay, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak neden çocuk sahibi olmadığını anlattı. Eşinin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızını nüfusa geçirdiğini söyleyen Altay "Kızımız başka çocuk istemediği için eşimle biyolojik çocuğumuz yok" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN KIZI HAYATTAKİ EN BÜYÜK DEĞERİM"

Hayatı boyunca ölümlerle sınandığını söyleyen Altay, "Annemi demanstan, ağabeyimi kazadan, diğer ağabeyimi ve babamı da kanserden kaybettim. Zamansız kayıp insanı yoruyor. Sıralı, zamanlı ve hayırlısı olsun" dedi. 22 yıl önce evlendiği Gülsün Biber ile ortak bir çocuklarının olmadığından bahseden şarkıcı, "Eşimin kızını nüfusuma aldım o benim kızım. Kızım Zeynep'ten gurur duyuyorum. Hayatımdaki en büyük değerim Zeynep" ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP'E VERDİĞİM SÖZÜ TUTMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIK"

Kalaycıoğlu'nun "Gülsün ile bir çocuğunun olmasını neden tercih etmedin?" sorusu üzerine konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Eşimi ilk gördüğümde onunla evleneceğimi söyledim. Eşimin peşinden çok koştum. Eşimin kızı Zeynep bir gün bana 'Sen annemi çok seviyorsun, sizin beraber olmanıza izin veriyorum. Bana söz vereceksin el ele tutuşmak, öpüşmek ve çocuk yapmak yok' dedi. Zeynep zaten benim kızım başka çocuk yapmaya ihtiyaç duymadım. Zeynep'e verdiğim sözü tuttum."