Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için saçlarını sarı renge boyatmış ancak takipçileri tarafından beğenilmemişti. Projesi için çekimleri tamamlayan oyuncu, eski imajına geri döndü.

ESKİ İMAJINA GERİ DÖNDÜ

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik kararı alan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sarı saçlarından dolayı günlerce eleştirilen oyuncu, eski imajına döndüğü anları da Instagram hesabından paylaştı. Kuafördeki bir anını paylaşan Deniz, "Yeni karakter yükleniyor" notunu düştü.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı...