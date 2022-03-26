Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü - Haberler

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Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yeni projesi için koyu renkteki saçlarını sarıya boyatan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, eski imajına geri döndü. Saçlarını yeniden koyu renge boyatan oyuncu, yeni imajını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için saçlarını sarı renge boyatmış ancak takipçileri tarafından beğenilmemişti. Projesi için çekimleri tamamlayan oyuncu, eski imajına geri döndü.

ESKİ İMAJINA GERİ DÖNDÜ

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik kararı alan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sarı saçlarından dolayı günlerce eleştirilen oyuncu, eski imajına döndüğü anları da Instagram hesabından paylaştı. Kuafördeki bir anını paylaşan Deniz, "Yeni karakter yükleniyor" notunu düştü.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı...

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Sarı saçlı haliyle beğenilmeyen Dilan Çiçek Deniz, eski imajına döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Dilan Çiçek Deniz, Instagram, Kuaför, Magazin, Haberler

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