Şanlıurfa konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'den ilk açıklama: Bayramdan sonra telafi edeceğiz

Şanlıurfa'da düzenlediği konsere sadece 8 kişi katıldığı için iptal eden Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından sevenlerine seslenerek "Urfa konserimizi bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle telafi edeceğiz, güzel bir konser yapacağız" dedi.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi. Çıktığı sahneden kısa sürede inmek zorunda kalan Bingöl, Instagram hesabından yayınladığı videoda bayramdan sonra telafi konseri yapacaklarını söyledi.

8 KİŞİYİ GÖRÜNCE SAHNEDEN İNDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre; sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden indi.

YAVUZ BİNGÖL'DEN İLK AÇIKLAMA

Konser görüntülerinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Yavuz Bingöl, "Urfa konserimizi bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle telafi edeceğiz, güzel bir konser yapacağız. Bayramdan sonra Urfa'da görüşmek üzere hepinize selam ve sevgiler" dedi.