Haber : Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş - Haberler

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Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

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Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

90'lı yılların unutulmaz dizilerinden "Kara Melek" ile hafızalara kazınan Senem Çelik, uzun süre sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Kısacık saçlarıyla sevenlerini şaşırtan Çelik, doğallıktan yana olduğunu söyledi.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: "Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme."

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