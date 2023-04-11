Sahneleri bırakıp tesettüre girmeye hazırlanan Tuğçe Tayfur, annesiyle iftar pozunu paylaştı

Maneviyata yönelmek istediği için sahneleri bırakan Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, tesettüre girme kararı aldı. Şimdilerde bir geçiş sürecinde olduğunu söyleyen Tayfur, hayatına kameralardan uzak devam eden annesiyle iftar yaptığı anları paylaştı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürüldü. Şimdilerde tesettür girmek için geçiş sürecinde olduğunu söyleyen Tayfur, son halini yayınladı.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde başörtülü tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır ve oğluyla iftar yaparken verdiği bir pozu paylaştı. Şalın üzerine şapka takan Tuğçe Tayfur, tarzıyla dikkat çekti.

"NEFSİMLE MÜCADELE EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde tesettüre girmesiyle ilgili açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin"