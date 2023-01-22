Şahmaran izleyiciden geçer not alamadı! İzleyenlerin aklına dünyaca ünlü film geldi

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Dizinin her bir sahnesi sosyal medyaya damga vururken, Şahmaran izleyicilerden geçer not alamadı. Birçok kişi diziyi Türkiye'de de bilinen "Alacakaranlık Efsanesi" filmine benzetti. İzleyiciler Anadolu'nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını da eleştirdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta izleyiciyle bulultu. Fragmanı bile heyecan yaratn dizi yayınlandıktan sonra en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Senaristliğini Pınar Bulut'un yaptığı, yönetmen koltuğundaysa Umut Turagay'ın oturduğu dizi en çok özgün olmaması sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

AKILLARA ÜNLÜ FİLM GELDİ

Dizi Stephenie Meyer'ın kaleme aldığıroman serisinden uyarlanan, başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart'ın yer aldığı film serisi 'Twilight'ın (Alacakaranlık)'ın Adana versiyonu olarak yorumlandı.

İşte diziye gelen eleştiriler;