Şahmaran dizisinin galası yapıldı, başrol Serenay Sarıkaya şıklığıyla göz kamaştırdı

Asırlar öncesine dayanan bir aşk hikayesini konu alan Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası yapıldı. Şıklık yarışının yaşandığı galada dizinin başrolü Serenay Sarıkaya transparan tül elbisesi ve takılarıyla göz kamaştırdı.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası, dün akşam görkemli bir törenle yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede dizinin başrol oyuncuları simsiyah kombinleriyle dikkat çekti.

ŞIKLIĞIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Güzelliği ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ise geceye dünyaca ünlü bir markanın transparan ve korse detayları elbisesiyle katıldı. Simsiyah kombinini gösterişli takılarıyla tamamlayan Sarıkaya, şıklığıyla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunun özel tasarım kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 77 bin TL. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu, şıklığıyla takipçilerinden de tam not aldı.

OYUNCULAR TAM KADRO YER ALDI

Gecede dizinin oyuncuları Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan, Ece Ertez katıldı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da yer aldı.