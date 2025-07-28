Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz'ün anısını yaşatmak için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaptırdığı çeşme hayratının açılışını gerçekleştirdi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Soyman, "Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Buradan su içen oğluma dua etsin" sözleriyle törende duygu dolu anlar yaşattı.

25 YIL MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, 25 yıl boyunca MS hastalığıyla mücadele etmişti. 2024 yazında yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy'de 52 yaşında hayata veda eden Akaröz'ün cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmişti. Ölümünün yıl dönümünde oğlunun anısını ölümsüzleştirmek isteyen Soyman, Yeşilbaşköy'de "Harun Soyman" adına çeşme yaptırdı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM OLDU

Çeşmenin açılış törenine Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün yanı sıra Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy, köy sakinleri ve Soyman'ın yakın dostları ile sevenleri katıldı. Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümüne denk gelen törende, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

SOYMAN: BU SU HARUN İÇİN AKSIN

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Safiye Soyman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı, bu hayratta da emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin."

KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Törende konuşan Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, yapılan hayratın Türk kültüründeki manevi değerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Safiye Soyman'a ilçemize böyle anlamlı bir hayrat kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Çeşme, sadece su akan bir yapı değil; insanların hayırla anılacağı bir eserdir. Buradan akan her damla su, Harun kardeşimizin ruhu için akacaktır. Bir annenin çocuğuna duyduğu derin sevgi, bu hayratla birlikte burada yaşıyor."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte kurdele kesildi ve çeşme hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, sanatçıya anlamlı katkısı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

İÇİM YANIYOR

Tören sonrasında basın mensuplarına konuşan Safiye Soyman, oğluna duyduğu özlemi şu ifadelerle anlattı, "Çok duygulu bir gündeyim. Oğlum adına bir hayrat bırakmak istedim. Ağlasun Yeşilbaşköy onun öldüğü yer. Bugün yıl dönümü, yarın da Bodrum'da mezarı başında dualar edeceğiz. Herkes elini taşın altına koydu. Kadınlar gözleme, börek yaptı, halk geldi. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Burası benim için çok özel. İçim çok yanıyor. Sanatçıyım ama görüyorsunuz, içim yanıyor dışım gülüyor. 'Sanat ölmez' diyoruz ama evlat acısı çok başka… Harun'um hep yaşasın. Kim su içiyorsa ona dua etsin."