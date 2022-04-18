Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı! Gelen yorumların bir ortak noktası var

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

"NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

2020 yılında boşandığı, iki çocuğunun babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir sessizliğini koruyan Benan Kocadereli, aylar sonra ortaya çıktı. Kocadereli, 39'uncu yaşını çocukları ve yakın dostlarıyla beraber evinde organize ettiği bir partiyle kutladı. Kocadereli'nin keyifli oluşu gözlerden kaçmadı.

GÜZEL YORUMLAR GELDİ

Benan Kocadereli'nin doğum günü paylaşımına gelen yorumlarda takipçileri Kocadereli için "Asil ve kaliteli bir kadın doğum günün kutlu olsun" tarzında mesajlar paylaştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü. Yasak kardeşlerin "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedikleri öğrenildi.