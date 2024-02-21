RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde yapılan reklama RTÜK'ten ceza geldi.

Dizinin bölümlerinde aynı deterjan markasının reklamlarının yapılması üzerine gelen şikayetleri değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kanal ceza kesti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından verilen cezayı duyurarak "RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala %2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE CEZA VERİLMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine 6112 sayılı kanunun 8. maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle beş hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası vermişti.