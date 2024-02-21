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RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

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RTÜK, daha önce yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'nde bölüm içerisinde birden çok aynı deterjan markasının reklamını yaptığı gerekçesiyle Show TV'ye idari para cezası verdi. Cezayı açıklayan RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor" dedi.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde yapılan reklama RTÜK'ten ceza geldi.

Dizinin bölümlerinde aynı deterjan markasının reklamlarının yapılması üzerine gelen şikayetleri değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kanal ceza kesti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından verilen cezayı duyurarak "RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala %2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

DAHA ÖNCE DE CEZA VERİLMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine 6112 sayılı kanunun 8. maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle beş hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası vermişti.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'nde aynı markanın reklamını yapılmasından dolayı kanala ceza verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kızılcık Şerbeti Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Demir Acer :

asiret ceosu hep ayni hikayeler))) biktik ya nerde o objektif yerli diziler

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haksız mıyım:

laikçi kesimin pisliklerinden mideniz bulanır diziyi izlerken. 30 yaşında modern karı, 70 lik dedenin üzerine atlayacak neredeyse. gerçekte de bunlar böyle...

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VATANSEVER:

ne kadar ceza keserlerse kessinler her hafta daha fazla izleyip reytinglerde zirvede yer almasını sağlamaya devam edeceğiz. Kızılcık şerbo kırmızı çizgimizdir.

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