Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar, aldığı radikal kararla bambaşka biri oldu! İşte son hali

Güzelliği kadar oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakma kararı aldı. Aydın, şimdilerde hayatını adadığı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın'ın şimdilerde ne yaptığı hayranları tarafından merak ediliyor.

KATILDIĞI YARIŞMA İLE HAYATI DEĞİŞTİ

İlk kez 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra çeşitli projelerde yer almaya devam eden Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girmişti.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve şimdilerde 2 çocuğu olan Pınar Aydın, şimdilerde sosyal medya hesabından dizi fragmanları yerine mutlu aile fotoğraflarını paylaşıyor.

İşte Pınar Aydın'ın son hali;