Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 20 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan diziden kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Firuze, hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinin kadrosunda Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Nimet İyigün ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sevmek Zamanı İlhan Şen Atv Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title