Restoranına yapılan rezervasyonlar hava koşulları nedeniyle iptal edilen Mehmet Yalçınkaya sitem etti: Kar gelmeden psikolojik etki başladı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı vatandaşların rezervasyonlarını iptal ettirmesine tepki gösterdi. Vatandaşlara kar korkusunun yayılmasının yanlış olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Kar kötü bir şey değil hatta ihtiyacımız var. Televizyon kanalları dersen felaket tellalı" dedi.

İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Uyarıların ardından birçok kişinin rezervasyonlarını iptal ettiğini ve görüşmeleri kabul etmediğini söyleyen MasterChef Türkiye şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.

"DAHA KAR GELMEDEN PSİKOLOJİK ETKİ BAŞLADI"

Kar yağışı başlamadan yapılan uyarıların psikolojik baskı oluşturduğunu söyleyen Yalçınkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı, çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak 'önümüzdeki hafta perşembe görüşelim abi' diyor. Kar yağarsa hayat duracak psikolojisi aşılamak ne kadar doğru? Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için. Yapılan şey kar korkusu yaymak. TV kanalları dersen felaket tellalı."