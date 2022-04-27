Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

ACILI ANNE, OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILDI

Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği esnada yanında bulunan kız arkadaşı Simla Ener de sevgilisinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.