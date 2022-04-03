Ramazan paylaşımı yapan Berfu Yenenler'e tepkiler çığ gibi! 'Saygısızca'

Paylaşımlarıyla zaman zaman olumsuz yorumlara maruz kalan Berfu Yenenler, bu kez Ramazan paylaşımıyla ön plana çıktı.

YORUMLARI TİYE ALDI

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

"SAYGISIZLIK"

Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.