Projeden projeye koşan Bergüzar Korel'in partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu

Yoğun bir temposu bulunan Bergüzar Korel, On Saniye filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Kanlı Yayın isimli dijital dizide rol alacak. Korel'e dizide Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk eşlik edecek.

Bir süredir eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla yurt dışında yaşayan Bergüzar Korel'in yoğun bir iş temposu bulunuyor. Şimdilerde On Saniye filminin çekimlerine başlayan oyuncu, daha sonra da Kanlı Yayın isimli dizide rol alacak. Korel'in dizisindeki partnerleri ise Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak oldu.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Korel peş peşe çekeceği film ve dizi projeleriyle setlere hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, Bige Önal'la başrolünü oynadığı "On Saniye" filminin hemen ardından "Kanlı Yayın" dizisinin çekimlerine başlayacak. Can Ulkay'ın yöneteceği OGM Pictures imzalı dizi Prime Video'da yayınlanacak. Bergüzar Korel'in hayat vereceği Neslihan Turhan'ın dizide aynı zamanda arkadaşı olan komiser Nejat'ı Caner Cindoruk oynayacak. Neslihan Turhan'ın edebiyat profesörü eşi Vural'ı ise Serkan Altunorak canlandıracak.Dizide olaylar Leyla adlı genç kızın cesedini 3 arkadaşının gömdüğü sahnelerle başlayacak.

Caner Cindoruk ile Serkan Altunorak yakın zamanda Selimiye'de çekilen "Maviye Sürgün" dizisinde başrolü paylaşmıştı.