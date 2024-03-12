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Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafı sonrası Prens William'ın aldatma iddiaları ortaya çıktı

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Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında gizemli bir karın ameliyatı geçirdikten sonra ortadan kayboldu. Prensesin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca, Prens William'ın Kate'i Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiası ve boşanma söylentileri gündeme geldi.

Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayının başında gizemli bir karın ameliyatı geçirdi ve bir süre hastanede kaldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Gizemli şekilde haber alınamayan Kate hakkında "boşanma" iddiaları ortaya atıldı. Prens William'ın Kate'i uzun süredir Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı iddia edildi. Kate'in, boşanmayı bir an önce kamuoyuna açıklamak istediği ve karın ameliyatının süreci kurtarmak için ortaya atılmış bir uydurma olduğu da konuşulanlar arasında.

Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafı sonrası Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı

HABER AJANSLARI FOTOĞRAFI YAYINDAN KALDIRDI

Kulaktan dolma iddiaların çoğalmasıyla Prenses Kate'in çocukları ile birlikte anneler günü fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Ancak paylaşılan bu fotoğraf karesinde onlarca oynama yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları fotoğrafla oynandığını tespit ettikleri için sayfalarından kaldırdı.

Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafı sonrası Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı

MONTAJIN KENDİ HATASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Fotoğraftaki montaj ortaya çıkınca Prenses Kate, oynamaları kendisinin yaptığını söyleyerek özür diledi. Kate, açıklamasında "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi gibi bir yapının bu kadar acemi hareketlerde bulunmayacağını bilenler şüphelenmeye devam ederken Independent UK gazetesinde Prens William'ın, Kate'i aldattığı öne sürülen Lady Rose Hanbury ile ilgili övgü dolu makale yayınlaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Lady Rose Hanbury'nin önce halka sevdirilip sonra yeni kraliçe olacağı söylentiler arasında yerini aldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Kate Middleton Prens William Galler 3.Sayfa Magazin Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

birgörüş:

Demokrasi liakliğe inanalar bunlara hayran

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yanıtYanıtla
Soner Durkal:

Şeriat ariyorsan yallah afganistana, ıslak hortumla dövüyolar adamı orada.

yanıt4
yanıt11
Perwer:

Canları cehenneme, aldatma ve cinsellik dışında bir marifeti olmayan şu kukla krallığın rezilliklerini ne diye buraya haber konusu yapıyorsunuz?

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1
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