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Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

Magazin Haberleri

Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 36. yaş gününü kutladı. Deniz Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını "Sevgilim. Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notuyla paylaştı.

Basında sürekli ayrıldıklarına dair haberler çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"NE GÜZEL ŞEY SENİNLE OLMAK"

Aşklarını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam eden çiftten Pınar Deniz, son paylaşımı ile dikkat çekti. Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kaan Yıldırım Pınar Deniz Magazin Haberler

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