Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ağaç üstünde verdiği bikinili pozlarını paylaşarak "Nerede kalmıştık" dedi. Oyuncunun kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına yorum yapan Hadise ise "Sinek kuşum" yazdı.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

HADİSE'DEN YORUM GELDİ

Doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, şimdilerde Kaş'ta tatil yapıyor. Bikinisiyle ağaç üzerinde peş peşe pozlar veren Helvacıoğlu, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Nerede kalmıştık" notunu yazdı. 33 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmaya başladı. Şarkıcı Hadise ise paylaşıma "Sinek kuşum" yorumunu yaptı.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun bikinili pozları...