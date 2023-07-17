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Pelin Sönmez, işadamı Cem Candar'dan boşandı

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Oyuncu Pelin Sönmez'in, işadamı Cem Candar'dan boşandığı ortaya çıktı. Pelin Sönmez, Eylül'de vizyona girecek olan Bulanık adlı gerilim filminin de başrolünde yer alacak.

Oyuncu Pelin Sönmez'in, işadamı Cem Candar'dan boşandığı ortaya çıktı. Pelin Sönmez, Eylül'de vizyona girecek olan Bulanık adlı gerilim filminin de başrolünde yer alacak.

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar 2018 yılında evlenmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin uzun süre önce boşandığı öğrenildi. Gizlilik kararı alınan davada taraflar tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Pelin Sönmez Eylül Magazin Haberler

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