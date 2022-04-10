Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaparken ayrılma kararı aldığı Mohammed Alsaloussi'nin tüm izlerini sildi. Subaşı kolunda "Meedo" yazan dövmeyi kapattırdı.

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine "Evet" cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, düğün hazılıklarına aylar öncesinden başlamıştı. Ancak Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.

AŞK BİTTİ

İstanbul'a dönmesinin ardından 'Meedo'yu ailesiyle de tanıştıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay ise ilişkisini noktalamıştı. Subaşı, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıklarını, 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da şöyle açıklamıştı: "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

SON İZİ DE SİLDİ

Şeyma Subaşı son hamlesi ile "Artık geri dönüş yok" mesajı verdi. Önce mutluluk pozlarını kaldıran fenomen, Meedo'ya dair son izi de sildi. 1.5 yıl önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

Haberler.com - Magazin

Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title