Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine "Evet" cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, düğün hazılıklarına aylar öncesinden başlamıştı. Ancak Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.

AŞK BİTTİ

İstanbul'a dönmesinin ardından 'Meedo'yu ailesiyle de tanıştıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay ise ilişkisini noktalamıştı. Subaşı, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıklarını, 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da şöyle açıklamıştı: "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

SON İZİ DE SİLDİ

Şeyma Subaşı son hamlesi ile "Artık geri dönüş yok" mesajı verdi. Önce mutluluk pozlarını kaldıran fenomen, Meedo'ya dair son izi de sildi. 1.5 yıl önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.

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