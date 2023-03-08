Paylaşımlar aşkı ele verdi! Sefo, gönlünü güzel oyuncu Melisa Döngel'e kaptırdı

Uzun süredir şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen rapçi Sefo, gönlünü güzel oyuncu Melisa Döngel'e kaptırdı. İkilinin aşkı sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a giderek depremzede çocuklara yardım eden rapçi Sefo, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir isimleri birlikte anılan ve aşk iddiasını kabul etmeyen Sefo ve Melisa Döngel'i paylaşımları ele verdi.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

Sapanca'da çamurlu yollarda off-road ikili Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adeta ilişkilerini ilan etti. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi. Çift, paylaşımların kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.