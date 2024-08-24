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Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kurallara uymadığı gerekçesiyle 550 bin TL ceza alan Şeyma Subaşı, "Bizi bir salın" diyerek küfretti.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak mutluluğu 4 ay süren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram reklam kurallarına uymadığı için 550 bin TL ceza yiyen Subaşı, küfürlü paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Şimdilerde Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı kaldığı otelin saunasında bikinili paylaşım yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı cezaya sinirlenen Subaşı, paylaşımında "Reklam değildir a..." ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi. Küfürlü paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı "Bir salın bizi artık" dedi.

Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Şeyma Subaşı Instagram 3-sayfa Subaşı Sosyal Medya 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Adanalı Haşmet :

Ah şeyma ahh, 100 gram fındığım yerine yarım kilo patlıcanım olduğu için kendimle utanç duyuyorum.

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4
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İbrahim BAKIRHAN:

Koca memleket üretim yapacağına, adı sanı ve vasfı belirsiz insanları gündem yapıyor...

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Gjerj Kastoroiti:

Acurun eski muriti

5
0
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