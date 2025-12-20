Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

"Bizim Ev", "Zampara Seyfettin" ve "Umut Hep Vardı" gibi yapımlarda rol alarak hafızalarda yer edinen Özlem Savaş, son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Savaş, bu kez 2025 Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Savaş, Saraydemir'e ilişkin olarak "Çarpık bacaklı Türkiye güzeli nasıl olunuyor? Güzellik anlayışı mı değişti?" ifadelerini kullandı.

MISS TURKEY 2025 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey, bu yıl 43'üncü kez düzenlendi. 2025 Miss Turkey yarışmasının jüri koltuğunda Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu ile birlikte Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Şahin ve Yasin Soy yer aldı.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği gecede jüri üyeleri, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek kişiyi seçti.

Gecenin sonunda yeni Türkiye güzeli belli oldu. Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi seçildi.