Haberler

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Özlem Savaş, bu kez 2025 Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Savaş, Saraydemir'e yönelik "Çarpık bacaklı Türkiye güzeli nasıl olunuyor?" ifadelerini kullandı.

  • Özlem Savaş, Instagram hesabından Sıla Saraydemir hakkında 'Çarpık bacaklı Türkiye güzeli nasıl olunuyor? Güzellik anlayışı mı değişti?' ifadelerini paylaştı.
  • Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi seçildi.

"Bizim Ev", "Zampara Seyfettin" ve "Umut Hep Vardı" gibi yapımlarda rol alarak hafızalarda yer edinen Özlem Savaş, son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Savaş, bu kez 2025 Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Savaş, Saraydemir'e ilişkin olarak "Çarpık bacaklı Türkiye güzeli nasıl olunuyor? Güzellik anlayışı mı değişti?" ifadelerini kullandı.

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

MISS TURKEY 2025 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey, bu yıl 43'üncü kez düzenlendi. 2025 Miss Turkey yarışmasının jüri koltuğunda Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu ile birlikte Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Şahin ve Yasin Soy yer aldı.

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un üstlendiği gecede jüri üyeleri, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek kişiyi seçti.

Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Gecenin sonunda yeni Türkiye güzeli belli oldu. Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi seçildi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

haklı ama

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
title