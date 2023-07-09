Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyayı ikiye böldü

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Usta sanatçının ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat ve siyaset dünyasından onlarca başsağlığı mesajı geldi. Birçok ünlü isim Özkan Uğur için duygusal mesajlar yayınlarken, birçok filmde birlikte rol alan Cem Yılmaz'ın sessizliği dikkat çekti. Yılmaz'ın ünlü sanatçı için paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Türkiye büyük bir değerini kaybetti! Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özkan Uğur Demet Evgar ve Zafer Algöz başta olmak üzere birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayınlarken, Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyayı ikiye böldü.

Özkan Uğur'u "Gora" "A.R.O.G" "Yahşi Batı" "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde rol veren Cem Yılmaz, yakın dostunun ölümü sonrası derin sessizliğe büründü.

Birçok ünlü ismin aksine yasını içinde yaşayan Yılmaz'ın paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.