Özcan Deniz'in annesi eski gelinine sahip çıktı: Feyza'nın ahı tuttu, gelin döven kaynana oldum

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in hem ağabeyi hem de annesiyle yaşadığı sorunlar gün geçtikçe daha da büyüyor. Şiddet iddialarının konuşulduğu olayda anne Kadriye Deniz'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma talep etmiş, avukat Rukiye Moray Erzundal da Özcan Deniz'in, annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia ederek can güvenliği nedeniyle uzaklaştırma ve koruma kararı talep ettiklerini açıklamıştı.

KADRİYE DENİZ'DEN ŞAŞIRTAN İFADELER

Kadriye Deniz'in gelini Samar Dadgar'ı kızı Yurdagül ile birlikte dövdüğü iddia edildi. Kadriye Deniz Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Özcan Deniz ile tüm kardeşleri 2021 yılına kadar gayet iyi abisiyle de 20 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadan ticari ilişkilerini sürdürdüler. Ancak oğlum Özcan Deniz, Samar Dadgar ile evlendikten sonra ruhu değişti. Bir anda ailesini yok sayarak abisi ile ticari hukukunu bitirmekle kalmayıp, birlikte yaşadığımız evden beni ve kız kardeşini göndererek Samar Dadgar'ı yerleştirdi.

"GELİN DÖVEN KAYINVALİDE OLDUM"

Bizi sokağa atmakla kalmayıp diğer taraftan da Samar'ı darp ettiğim haberini yayarak beni ve kızımı gelin döven kayınvalide gibi lanse ettiler. Oysa benim ve kızım Yurdagül'ün eli asla Samar'a kalkmadı. Evde bir tartışma yaşandığı doğru ama tartışmada Samar 'Bu evin hanımı benim bundan sonra benim dediklerim olacak eğer benim söylediklerimi yapmazsanız bu evden defolup gidersiniz' deyince Yurdagül odasına gitti konuşmak için.

"SAMAR'A KAPI ÇARPTI"

O sırada Samar kapının arkasındaydı. Yurdagül de odaya girmek isteyince kapı açılınca kapı Samar'ın yüzüne geldi. Ama Yurdagül asla Samar'a bir şiddet uygulamadı bu tamamen Samar'ın dikkatsizliği sonucu Samar'ın alnında şişlik oluştu ve o sırada oğlum her şeyi gördüğü halde karısını söylediğine inanarak kız kardeşini yeğeninin gözünün önünde tokatladı. Yurdagül buna rağmen sesini çıkarmadı ve benim torunum annesini o halde görünce bayıldı. Olay böyle gerçekleşmişken biz Samar'ı dövmüşüz gibi lanse ettiler. Benim anne olarak tek isteğim iki oğlumun arasındaki alacak verecek meselelerinin adil bir şekilde yapılıp herkesin kendi malını alıp köşeye çekilip bu tartışmanın sona ermesi. Çünkü bu olaylar yüzünden üzüntüden kalp hastası oldum bu yaşanılanlar beni anne olarak çok üzüyor.

"FEYZA'NIN DİZİNDEN KALKMADIM"

Ben 4 sene Feyza'nın dizinden kalkmadım. Yavrum ne olur değişir, annem yapma, yavrum yapma dedim. Yapamadılar, ayrıldılar. Feyza'nın ahı tuttu diyenler var. Özcan çok iyi biliyor Özcan'a da yalvarıyordum. Eski eşine de ona böyle anne nasihatler veriyordum konuşuyorduk. Çok iyiydi, diyordu ki 'Anne bana ilaç gibi geldi'. Yapamadım, tutamadım, bir baktım ayrıldılar"