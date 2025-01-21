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Özcan Deniz ile eşi, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı. Dadgar, hiç paylaşmadığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda ailesi ile yaşadığı krizle gündeme gelmişti.

Deniz, yaptığı bir paylaşımda "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!" diyerek ailesine rest çekmişti.

2018 yılında Feyza Aktan ile yaptığı olaylı evlilikten bir çocuğu bulunan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında evlenmişti.

Mutluluklarını her fırsatta dile getiren çift, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Samar Dadgar, sosyal medya hesabında daha önce paylaşmadığı fotoğrafları paylaştı.

Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Özcan Deniz ile eşi, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTırnakçı cemil jr:

Gacıyı ingiliz uyruklu sandım ama iranlımış.

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