Oyuncu Tolga Karel, cumhurbaşkanlığı adayını açıkladı

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adayını açıklayarak "Dünya savaş, depremler ve ekonomik krizlerle boğuşurken bu zor süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu göreve devam etmesi zaten apaçık ortadadır" dedi.

Yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Tolga Karel, 2017 yılında Amerika'ya yerleşti. Bir süre tır şoförlüğü yaptıktan sonra kendi lojistik firmasını kuran Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düşüncelerini anlatan Karel, cumhurbaşkanı adayını da açıkladı. Karel, peş peşe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sonuna kadar destekliyorum. Kendine yakışanı yaptı. Yıllardır arka kapıdan muhalefet yapıp ilk defa sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması gerekiyordu. Şimdi bir er meydanı yaşanacak ve sonrası sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçimi kaybedeceği için CHP başkanlığından da istifa edip aktif siyasetten çekilecektir. Zira bu liyakati gelecek başka adayları sayın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da görüyordur mutlaka."

"ERDOĞAN'IN BU GÖREVE DEVAM ETMESİ APAÇIK ORTADADIR"

"Dünya savaş, depremler ve ekonomik krizlerle boğuşurken bu zor süreçte sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu göreve devam etmesi zaten apaçık ortadır. Zira Türk halkının da kendine yakışan en doğru kararı sandıkta vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizler rabbimizin karşısında aciz ve fani kullarız. Elbette ki bir gün reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da bu kutsal görevi bırakacak, her kul gibi Allah katında yerini alacak ve her daim hatırlanacaktır. Önemli olan şu sahte dünyadan layığı ile ayrılmak arkadaşlar. Makamlar, mevkiler geçicidir. Hizmetlerse Allah rızası ve Allah sevgisi içindir."