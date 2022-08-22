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Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

Magazin Haberleri

Alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gelen güzel oyuncu Pelin Akil, taksi krizi yaşadı. Yarım saatten fazla beklemesine rağmen bulamayan oyuncu, vale ve basın mensuplarının yardımıyla taksi bulabildi.

Şimdilerde Oktay Kaynarca ile yeni sezonda yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin başrolü paylaşan oyuncu Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dakikalarca taksi bekleyen oyuncu, bu esnada basın mensuplarıyla uzun uzun sohbet etti.

Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

Oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra Teşvikiye Caddesi'nde yarım saatten fazla taksi bekledi. Her defasında eli havada kalan oyuncu, "Herhalde değişim saatine denk geldim. Bir sürü taksi geçiyor ama durmuyor. Normalde araba ile gelirim buraya ama bir arabamız olduğu ve çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onu da evde bıraktım. Bugün toplu taşımayı kullanıyorum hem ağırlığım var hem yoruldum. Şimdilik on beş dakika oldu hala bekliyorum. Genelde vapur ya da taksi yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Otobüs biraz zor oluyor, çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.

Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolü paylaşan Akil, yeni projesi hakkında konuştu. Kaynarca ile iyi bir ikili olduklarını söyleyen ünlü isim, "Çok iyi uyumumuz, daha önce de çalıştık. Bu üçüncü işimiz, rahat çalışıyoruz bir bakışımızdan birbirimizi anlıyoruz bize rahatlık sağlıyor" şeklinde konuştu.

Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

İkiz kız çocuğu annesi olan Pelin Akil, sahnesinin az olduğu günlerde kızlarını da sete getirdiğini söyleyerek "Sahnem azsa çocuklarımı götürürüm ama onun dışında gidip gelmesi çocuklar için işkence olur, beklemeleri gerekecek. Çalışan anne olmak zor. Kameralardan izliyorum sürekli, ne yaptılar yemeklerini yediler mi diye?" dedi.

Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

Oyuncu Pelin Akil, İstanbul'un göbeğinde yarım saatten fazla taksi bekledi

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan - Magazin

Pelin Akil Nişantaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (12)

Osman Tokgonul:

Canım, canıııımm . Kıyamam ben sana kız . Lan hödükler neden bekletiyorsunuz lan bu kızı (?)

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Akarsu Muharrem:

Ah be SEYFULLAH AYDIN Demek sende yediremedin.AKP nin kaybetmesini ALIŞACAKSIN??????????

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Bayhan:

Bı arabası bile yok garibanın

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