Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Mahallenin Muhtarları, Ah Neriman, Böyle Bitmesin ve Arka Sokaklar gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Filiz Taçbaş, siyasete atılma kararı alarak milletvekili aday adayı başvurusu yaptı.

"VATANIMA VE MİLLETİME YOLDAŞ OLACAĞIM BİR GÖREVE ATIYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.