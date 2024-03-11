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Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

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Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla sıkça adından söz ettiren Aslı Enver 12 Kasım 2022 tarihinde sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu 4 Temmuz 2023'te ise kızını kucağına aldı.

Bir süredir reklam projesi dışında herhangi bir işte yer almayan Aslı Enver, vaktini kızı ve eşiyle geçiriyor. Zaman zaman Instagram hesabından yüzünü göstermeden kızının fotoğrafları paylaşan Enver bu sefer kural bozdu. Takipçilerine bir sürpriz yapan oyuncu, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Mavi gözlü minik Elay'ı görenler baba Berkin Gökbulak'a benzetti. Ünlü ismin paylaşımına beğeni yağarken Burçin Terzioğlu, Gupse Özay, Özge Borak, Ezgi Mola, Pelin Öztekin ve Hande Erçel gibi isimlerden yorum yağdı.

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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