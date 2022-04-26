Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, geçtiğimiz sene ekim ayında hem yapımcısı hem de oyuncusu olduğu Rust filminin çekiminde korkunç bir kaza yaşadı. Rol gereği eline aldığı silaha gerçek mermi konulan oyuncu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Dünyanın gündemine oturan ve soruşturma başlatılan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İLK MÜDAHALE ANLARI GÖRÜLDÜ

Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, başlatılan soruşturmayla ilgili yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi görüldü. Öte yandan görüntülerdeBaldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk sorgusundan görüntüler de yer alıyor.

İFADE GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü aktör buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini, ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını anlatıyor. Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.

PRODÜKTÖRLERE PARA CEZASI

Cinayetle biten kazanın ardından başlatılan soruşturma şu ana kadar kimse suçlanmadı ancak güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle filmin prodüktörlerine maksimum para cezası olan 136,785 dolar para cezası verildi. Mahkeme kayıtlarına göre silahı Baldwin'e yönetmen yardımcısı Dave Halls verdi ve içinde gerçek mermi olduğunu bilmiyordu. Silahı Halls'a da, filmin 24 yaşındaki silahçısı Hannah Gutierrez-Reed vermişti. Avukatları, Reed'in de gerçek merminin silaha nasıl girdiğini bilmediğini söylediğini aktardı.