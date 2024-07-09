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Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemlerde kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili yasal yollara başvurdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından harekete geçti. Oyuncunun bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada hakaret içerikli yorumlar yapan kişilerin tespit edildiklerini ve şikayetçi olduklarını duyurdu.

"ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

Yer aldığı dizi ve reklam projelerinin yanı sıra partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu, bu süreçte olumsuz yorumların da hedefi oldu. Saraçoğlu'nun ajansından yapılan açıklamada "Afra Saraçoğlu ile alakalı son dönemde giderek artan kin ve nefret söylemleri, nitelikli hakaretler ve iftiralar yakından takip edilmektedir. Tespit edilen hesaplar ile alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli müracaatlar yapılmış olup, bu organize kötülük ile alakalı süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecektir" ifadelerine yer verildi. Afra Saraçoğlu ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu, hakkında hakaret içerikli yorum yapan kişilerden şikayetçi oldu

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Afra Saraçoğlu Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

OK!!!?

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