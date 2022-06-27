Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Mutluluklarını her daim sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

İKİZLERDEN BABALARINA MÜDAHALE

Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı. Akil, Instagram hesabından eşiyle öpüştüğü bir pozu yayınlayarak "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notunu düştü. Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen ikizler, babalarını elinden tutarak çekti. Kızların o halleri ise kameralara yansıdı.