Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale - Haberler

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Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan'la öpüştükleri bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu, paylaşımının devamında "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" diyerek kızlarının pozlarına nasıl engel olduğunu gösterdi.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Mutluluklarını her daim sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

İKİZLERDEN BABALARINA MÜDAHALE

Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı. Akil, Instagram hesabından eşiyle öpüştüğü bir pozu yayınlayarak "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notunu düştü. Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen ikizler, babalarını elinden tutarak çekti. Kızların o halleri ise kameralara yansıdı.

Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale

Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale

Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Anıl Altan Pelin Akil Instagram Magazin Haberler

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