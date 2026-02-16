Haberler

OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans'a IP adresi değişikliği ile erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin tamamı tutuklandı.

  • İstanbul'da OnlyFans platformu üzerinden içerik üreten 17 şüpheli tutuklandı.
  • Şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.
  • Şüpheliler, 'Suç Gelirlerini Aklama' ve 'Müstehcenlik' suçları kapsamında soruşturuluyor.

İstanbul'da, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İEM Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

KULLANICILARI PLATFORMA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

içerde film çekerlerr bunlara

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTalat:

Çok yatmazlar umarım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Yıllarca kötlerini açtılar yayın yaptılar millete hoppp devlet geldi el koydu zuhahhahahhasssssss

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Yakında cıkarlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Acemi birliğine teslim edin.Fabrikalar kapanmasın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

