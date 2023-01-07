3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönen oyuncu Sergen Deveci son halini paylaştı

Geçtiğimiz kasım ayında "Baş Belası" oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.

YÜRÜTEÇLE YÜRÜYOR

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 827 bin takipçisi vardır.

SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Nalan

Aslında Özgürsü

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe