3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönen oyuncu Sergen Deveci son halini paylaştı
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Ünlü oyuncu ve komedyen Sergen Deveci, Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinden dönerken, ekibiyle trafik kazası geçirmiş ve ölümden bönmüştü. Ünlü oyuncu son halini paylaştı.
Geçtiğimiz kasım ayında "Baş Belası" oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.
Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.
2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 827 bin takipçisi vardır.
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