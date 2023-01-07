Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönen oyuncu Sergen Deveci son halini paylaştı

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu ve komedyen Sergen Deveci, Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinden dönerken, ekibiyle trafik kazası geçirmiş ve ölümden bönmüştü. Ünlü oyuncu son halini paylaştı.

Geçtiğimiz kasım ayında "Baş Belası" oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu. Oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.

Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 827 bin takipçisi vardır.

Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

Nalan

Aslında Özgürsü

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe

Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

Ölümden dönen oyuncu son halini paylaştı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Sergen Deveci Karadeniz Amasya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title