Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla alay eden fenomeni ifşa ederek öfke kustu: Onursuz, aşağılık

Özel hayatının yanı sıra kıyafet tercihleriyle de konuşulan Oğuzhan Koç, ayakkabılarıyla alay eden fenomen Gossippasta'nın kim olduğunu ifşa ederek zehir zemberek sözler sarf etti. Fenomene ateş püsküren Koç, "Onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık. Simit sat onurlu yaşa" dedi.

Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, paylaşımları ve kıyafet tercihleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert ifadeler kullandı.

"GÖZ GÖZE GELSEK SELAM VERİRKEN TİTREYECEK"

İlginç ayakkabıları gossippasta tarafından esprili bir dille paylaşılan Oğuzhan Koç Gossippasta adıyla paylaşım yapan kişinin Çağla Çetin olduğunu ifşa etti. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Çetin'i hedef alarak şunları yazdı: "Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasına terlik, tayt link vererek yol bulmaya devam ediyorlar."

"ONURSUZ, KAÇAK DÖVÜŞEN PARAZİTLER"

"Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak köçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. Siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum, fikirlerim bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra! Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. Hepinize yerinizi, haddinizi, işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyordum. Demek ki benmişim o. Hadi bakalım."

"SİMİT SAT ONURLU YAŞA"

Daha sonra Gossippasta'nın hesabını paylaşan Oğuzhan Koç, "Vatandaşları, tanınmış isimlerin üzerine salarak her yerden fotoğraf, video alıp sayfasında paylaşarak para kazanmaya çalışan Çağla ve Çağla gibi bedavacı tüm hesapları ifşa ediyorum bundan sonra. Hakikaten simit sat onurlu yaşa. Alın siz meçhul şarkıcı" dedi.