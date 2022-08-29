Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuzhan Koç'un Olay Olan Ayakkabısının Fiyatı Ortaya Çıktı

Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'in gelinlikleri kadar gündem olan ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının ayakkabıya verdiği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünün yankıları sürüyor. Özdemir'in giydiği üç gelinlikle sosyal medyada gündem olurken, Koç'un ayakkabısı da göze çarpttı.

Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik Prada ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu.

Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.

Üç gelinlik giyen Özdemir'in gelinlikleri bağışlayacağı söyleniyordu. Çift, dün akşam Six Senses Hotels'de nikah masasına oturmuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title