Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar - Haberler

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Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği dekolteli kıyafetini eleştirdiği için tepki çeken Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar gündemden düşmüyor. Bir ödül töreninde dekolteli elbise giyen Özge Ulusoy'un göğsüne eski vekilin adını yazarak tepki gösterdiler.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği dekolteli kıyafeti eleştirerek "Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" dedi. Sözleriyle gündem olan Çakar'a tepkiler gelmeye devam ediyor.

ÖZGE'NİN GÖĞSÜNE ESKİ VEKİLİN ADI YAZILDI

Ünlü isimlerin tepki gösterdiği Ahmet Çakar, bir ödül töreninde de gündeme geldi. Seyhan Soylu, katıldığı ödül töreninde göğüs dekolteli bir elbise giyen Özge Ulusoy'un dekoltesine Ahmet Çakar'ın adını yazdı.

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

NE OLMUŞTU?

Eski vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" demişti. Yayındaki sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ahmet Çakar'a günlerce tepki yağmıştı.

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

Destek mesajların ardından Instagram hesabından çok konuşulan kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sezen ise şunları yazmıştı: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…"

Ödül töreninde ilginç anlar! Özge Ulusoy'un göğsüne, sözleriyle gündem olan eski vekil Ahmet Çakar'ın adını yazdılar

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Özge Ulusoy, Ahmet Çakar, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Cengo bjk bjk:

Yazıkki sizin gibi ünlüler sayesinde kültürümüzü kaybetmemize hiç gençlere nesile örnek olacak hiç bir hareketiniz yok malesef ve ne yazıkkı sizin filmlerinizi izleyen bir toplumumuz var

Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır
TT:

Sadece Ahmet Çakar yazmakla olmaz bu işler, diğer tüm kriterleride yazmalı...

Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
500
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