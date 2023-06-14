Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar

Dün akşam katıldığı ödül töreninde konuşma yapan başarılı oyuncu Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti. Depremzedelerin oy tercihleriyle ilgili konuşan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" dedi.

ELLE Style Avards 2023, dün akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"DEPREM BÖLGESİNE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARI BAŞKALARI YAPIYOR SANDI"

Geceye gümüş renkteki elbisesi ve toplu saçıyla katılan Eda Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum" ifadelerini kullandı. Ece'nin gülerek yaptığı konuşma salondakiler tarafından da kahkaha ve alkışlarla karşılandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Ece'ye destek paylaşımlarının yanı sıra tepki de geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun törendeki konuşmasının gereksiz olduğunu belirterek "Yaptığın iyiliği yüze vurma" yorumunu yaptı.