Nurgül Yeşilçay, yeğeninin düğününde dekolteli elbisesiyle kurtlarını döktü! Yazdığı not ise bomba

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla beğeni topladı. Yeğeni Buse Çelik'in düğününde oynadığı anları Instagram hikayesinde paylaşan Yeşilçay'ın hem dansı hem de dekolteli kıyfaeti sosyal medyaya damga vurdu.

KURTLARINI DÖKTÜ

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbiseyle düğünde boy gösteren Yeşilçay, doyasıya eğlendiği o anlardan kareler paylaştı. Bir ara ayakkabılarını çıkarıp dans eden 46 yaşındaki oyuncu adeta kendinden geçti.

"FIRSATI KAÇIRMAM"

Yeğeninin en mutlu gününde yanında olan Nurgül Yeşilçay, "Geçen gün canım yeğenim, ilk göz ağrım Buse'yi evlendirdik. Damadımız Fransız dünya tatlısı. Uluslarası bir düğün oldu, fıkra gibiydi. Ben iki metre kirpik takmayı ihmal etmedim! Bulmuşum fırsatı kaçırmam. Önce ufak ufak başlayan gecede tabii ki ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı. Her şeye rağmen bulup buluşturup İzmir'e styling yapıp gönderen süper ekip teşekkürler" notunu düştü.