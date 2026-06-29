Haberler

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Uğurcan Çakır'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde kalarak ailesiyle birlikte tatil yaptığı iddia edilmiş ve milli oyuncu tepki almıştı. Uğurcan Çakır'ın Türkiye'ye döndüğü ve sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından başarılı kaleci Uğurcan Çakır hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

AMERİKA'DA TATİL YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Deneyimli eldivenin, turnuva sonrasında Türkiye’ye dönmeyip ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde tatil yaptığı öne sürülmüş ve futbolseverler tarafından birçok tepki almıştı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

FOTOĞRAF ESKİ ÇIKTI

Sosyal medyada hızla yayılan ve Uğurcan Çakır’ın Amerika’da tatilde olduğunu gösterdiği iddia edilen fotoğrafın aslında eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Yıldız kalecinin, iddiaların aksine turnuva bitimiyle birlikte doğrudan Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

İşte o fotoğraf:

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Sorumsuzluğunun bedelini ödetecek! Yıldız isme tutanak tutturdu
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı