Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2 sene önce nikah masasına oturduğu ancak bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik ile anlaşmalı olarak boşandı. Görüntü vermemek için Adalar Adliyesi'nde boşanan ikili, birbirinden bir talepte bulunmadı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ardından FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Yaz Şarkısı isimli dizide başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile aynı şekilde boşandı.

EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik'le geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı almıştı. Güzel oyuncu bugün Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşandı. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.