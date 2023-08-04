Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle aynı karede! Savunması da tepki çekti
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevvere Karabulut'u vahşi şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi tanımıyordum" dedi.
İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.
Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.
Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya "hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.
O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.