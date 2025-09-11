Haberler

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama
Canından endişe ettiren paylaşımıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Annesinin kaybının ardından zor günler yaşayan oyuncunun sakinleştirici ilaç aldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski sevgilisi Emre Yusufi ise "Her şey yolunda" dedi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmenin derin acısını yaşamıştı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" sözleriyle kaybını duyurmuştu.

"ANNEMSİZ YAPAMIYORUM, BENİ AFFEDİN"

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Şahinkaya, bu süreçte zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, gece yarısı yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Annesiyle birlikte bir fotoğrafını yayımlayan Şahinkaya, gönderisine "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak paylaşımını kısa süre içinde sildi.

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

BAYGINLIK İDDİASI

Söz konusu paylaşımın ardından saatlerce kendisine ulaşılamayan ünlü oyuncunun, aldığı ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, Nilperi Şahinkaya'nın sevenleri arasında endişeye yol açtı.

DURUMU İYİ

Yaşananların ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının iddiasına göre oyuncunun sakinleştirici ilaç aldığı ve sağlık durumunun şu an iyi olduğu belirtildi.

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

ESKİ SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Canından endişe ettiren paylaşım sonrası gözler ünlü oyuncunun yakınlarına çevrildi. Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullanarak sevenlerin yüreğine su serpti.

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDerunum:

Allah sabırlar versin, sevilenlerin kaybı hiç kolay bir şey değil. Başına gelmeyenler zaman her şeyi geçirir diyorlar ama öyle olmuyor maalesef.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Film çeke çeke gerçek hayatı unutursan, Hayat bir tokat vurur dünyayı tersten görürsün.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
