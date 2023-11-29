Nez Demir, fenomenlerin mal varlıklarını sıralayan Alp Kılınç'ı ifşa etti: 12 evi 1 arabası var

Eski ortakları Engin ve Dilan Polat'ın ardından fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatıldı. Demir'in onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia ediliyor. Bu süreçte fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kustu. Demir, Kılınç'ın mal varlığıyla ilgili açıklamalarına karşı çıktı ve onu hedef aldı.

Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlığına el konuldu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Demir, bu süreçte fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kustu. Birçok fenomenin mal varlığıyla ilgili açıklama yapan Kılınç'ı hedef alan Nez Demir, "Antep'teki bir köyde otururken Nişantaşı'na taşındı. 12 ev 1 arabası var" dedi.