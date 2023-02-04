Netflix, Sıcak Kafa dizisini iptal etti! Başrol oyuncusu Şevket Çoruh'tan manidar paylaşım gecikmedi: Çok abuk bir ayrılık oldu

Başrolünü Şevket Çoruh'un üstlendiği Netflix'te yayınlana Sıcak Kafa dizisinin ikinci sezonu ani bir kararla iptal edildi. Final kararıyla şaşkına uğrayan Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım" dedi.

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık'ta yayımlanmıştı. Netflix'in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın ikinci sezonunu iptal edildi.

"ÇOK ABUK BİR AYRILIK OLDU"

Dizinin hayranları 2. sezon için tarih beklerken başrol oyuncusu Şevket Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi verdi. Bir paylaşım yaparak Sıcak Kafa dizisinde oynadığı "Anton" karakterine veda eden Çoruh, "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.

"UÇAK HAVADA KALDI"

Oyuncu, paylaşımına "2. sezon yok mu yani?" yorumunu yapan takipçisine de "Yok" cevabını vererek dizinin final yaptığını ilan etti. Öte yandan dizinin yazarı Afşin Kum'un "Uçak havada kaldı" paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.